Зарипова (Мухамадиева) Равса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Зайнап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райса
Отец ребёнка: Зарипов Наиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарипов Талгат
Отец ребёнка: Зарипов Наиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клариза
Отец ребёнка: Зарипов Наиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарипов Наиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карима
Отец ребёнка: Зарипов Наиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурия
Отец ребёнка: Зарипов Наиль
Смерть
Неизвестно