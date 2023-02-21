Зарипова (Мухамадиева) Равса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова (Мухамадиева) Равса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зайнап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райса

Отец ребёнка: Зарипов Наиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарипов Талгат

Отец ребёнка: Зарипов Наиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клариза

Отец ребёнка: Зарипов Наиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарипов Наиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карима

Отец ребёнка: Зарипов Наиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурия

Отец ребёнка: Зарипов Наиль

Смерть
Неизвестно
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