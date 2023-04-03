Портных (План) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Портных Юрий Игоревич
Рождение ребёнка
09.08.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Портных Юрий Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно