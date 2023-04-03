Портных (План) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортных (План) Анна Георгиевна

Портных (План) Анна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портных Юрий Игоревич

Рождение ребёнка
09.08.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Портных Юрий Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Юрий Игоревич

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