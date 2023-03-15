Полякова Татьяна Митволиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Полякова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Поляков Панкрат Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Поляков Кондратий Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно