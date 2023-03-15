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Полякова Татьяна Митволиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Полякова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Поляков Панкрат Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Поляков Карл Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Поляков Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Поляков Кондратий Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Панкратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Дмитрий Панкратович

Смерть
Неизвестно
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