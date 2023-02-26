Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1806

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1809

Сын: Борис Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

Смерть
Неизвестно
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