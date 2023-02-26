Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1806
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1809
Сын: Борис Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
Смерть
Неизвестно