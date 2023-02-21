Кондюрина Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Кондюрин Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кондюрин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно