Кондюрина Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Евдокия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Кондюрин Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Кондюрин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Кондюрин Козма Тихонович

Отец ребёнка: Кондюрин Тихон Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Тихон Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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