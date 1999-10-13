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Полякова Анастасия Алексеевна
Полякова Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.10.1999
Пол
Женский
Отец
Медведев Дмитрий Станиславович
1977 г.р.
Мать
Полякова Виктория Олеговна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1999
Отец:
Медведев Дмитрий Станиславович
Мать:
Полякова Виктория Олеговна
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