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Минаев Николай Филимонович

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Место рождения

д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Минаев Филимон (Филипп) Минин

Мать: Наталья Филимонова

д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
06.04.1986
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно
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