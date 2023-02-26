Минаев Николай Филимонович
Место рожденияд.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Минаев Филимон (Филипп) Минин
Мать: Наталья Филимонова
д.Панасенок Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
06.04.1986
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно