Юртаева Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юртаева Елена Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1872

Дочь: Матрена Савельевна

Отец ребёнка: Юртаев Савва Филиппович

дер. Славкина
Бракосочетание
До 1872

Муж: Юртаев Савва Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Сюраева Ульяна Савельевна

Отец ребёнка: Юртаев Савва Филиппович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юртаев Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Юртаев Савва Филиппович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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