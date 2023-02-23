Юртаева Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1872
Дочь: Матрена Савельевна
Отец ребёнка: Юртаев Савва Филиппович
дер. Славкина
Бракосочетание
До 1872
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Сюраева Ульяна Савельевна
Отец ребёнка: Юртаев Савва Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юртаев Савва Филиппович
Смерть
Неизвестно