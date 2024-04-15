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Павловский Дамиан Михайлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.06.1893 ст.

Дата смерти

24.07.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1859 и 1865 г.р.

Мать

Между 1858 и 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1893 ст.

Отец: Павловский Михаил Трофимович

Мать: Павловская Мария Даниловна

Кровное, Сумська область
Крещение
29.06.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.07.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9SX-X?i=692&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
25.07.1893 ст.
на отведенном кладбище
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