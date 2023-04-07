Красников Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Борис

Мать ребёнка: Красникова Надежда

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Иван

Мать ребёнка: Красникова Надежда

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова Надежда

Киреев, Обливский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1980
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