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Дашеева Оюна Галсановна
Дашеева Оюна Галсановна
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Место рождения
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дата рождения
07.09.2011
Пол
Женский
Отец
Дашеев Галсан Цырендоржиевич
1989 г.р.
Мать
Лаптева Марина Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2011
Отец:
Дашеев Галсан Цырендоржиевич
Мать:
Лаптева Марина Викторовна
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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