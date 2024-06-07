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(Никитина) Ульяна Никитична

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Спиридон Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Константинов (Федотов) Стефан Спиридонович

Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Константинова (Федотова) Пераскева Спиридоновна

Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Константинова (Федотова) Васса Спиридоновна

Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Константинов (Федотов) Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Константинов (Федотов) Феоктист(Иван) Спиридонович

Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1779 ст.

Сын: Константинов (Федотов) Николай Спиридонович

Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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