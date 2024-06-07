(Никитина) Ульяна Никитична
Место рождения
Дата рождения1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Константинов (Федотов) Стефан Спиридонович
Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Константинова (Федотова) Пераскева Спиридоновна
Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Константинова (Федотова) Васса Спиридоновна
Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Константинов (Федотов) Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Константинов (Федотов) Феоктист(Иван) Спиридонович
Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович
Рождение ребёнка
02.12.1779 ст.
Сын: Константинов (Федотов) Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Константинов Спиридон Федотович
Смерть
Неизвестно