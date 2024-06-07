Артамонова (Лактионова) Матрена Афанасьевна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артамонова (Лактионова) Матрена Афанасьевна

Место рождения

Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Лактионов Локтионов Лохтионов Афанасий Васильевич

Мать: Лактионова (Локтионова) Федосья (Феодосья) Афанасьевна

Мохнатый Лог, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонов Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Никита

Смерть
Неизвестно

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