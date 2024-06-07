Артамонова (Лактионова) Матрена Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Лактионов Локтионов Лохтионов Афанасий Васильевич
Мать: Лактионова (Локтионова) Федосья (Феодосья) Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артамонов Никита
Смерть
Неизвестно