Воеводова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Куликов Анатолий Лаврентьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.1952

Дочь: Ховрина Любовь Лаврентьевна

Отец ребёнка: не указан

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводов Виктор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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