Воеводова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Куликов Анатолий Лаврентьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1952
Дочь: Ховрина Любовь Лаврентьевна
Отец ребёнка: не указан
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно