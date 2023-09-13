Минчёнок Илья Петрович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения18.07.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876 ст.
Отец: Минчёнок Пётр Яковлевич
Мать: Минчёнок Домна Павловна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
Жена: Минчёнок Анна Ефремовна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1901 ст.
Дочь: Минчёнок Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.
Сын: Минчёнок Иван Ильич
Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.
Сын: Минчёнок Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Дочь: Минчёнок Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.
Сын: Минчёнок Фотий Ильич
Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна
Смерть
Неизвестно