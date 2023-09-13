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Минчёнок Илья Петрович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

18.07.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1876 ст.

Отец: Минчёнок Пётр Яковлевич

Мать: Минчёнок Домна Павловна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1897 ст.

Жена: Минчёнок Анна Ефремовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1901 ст.

Дочь: Минчёнок Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.

Сын: Минчёнок Иван Ильич

Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.

Сын: Минчёнок Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Дочь: Минчёнок Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1914 ст.

Сын: Минчёнок Фотий Ильич

Мать ребёнка: Минчёнок Анна Ефремовна

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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