Колобова Агафья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Колобовъ Сергей
Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Колобовъ Михей
Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Колобовъ Осипъ
Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобовъ Иванъ