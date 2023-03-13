Колобова Агафья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова Агафья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Колобовъ Сергей

Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Колобовъ Михей

Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Колобовъ Осипъ

Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Колобовъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовъ Иванъ

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