Гильфанов Минихан (Гильфан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильфанова Миннусула Минихановна
Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильфанова Залиха Минихановна
Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильфанова Зифа Минихановна
Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1923
Дочь: Исмагилова (Гильфанова) Минур Минихановна
Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)
день рождения отмечался 07.07
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гильфанов Галей Миниханович (Гильфанович)
Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)
Место рождения: Татарская АССР, Мамадышский р-н, с. Нижняя Ошма Дата поступления на службу: __.__.1943 Воинское звание: красноармеец Наградной документ Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1925
Сын: Гильфанов Галей Миниханович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно