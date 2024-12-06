Гильфанов Минихан (Гильфан) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гильфанов Минихан (Гильфан)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильфанова Миннусула Минихановна

Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильфанова Залиха Минихановна

Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильфанова Зифа Минихановна

Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсекамал (Солнце совершенства)

Рождение ребёнка
23.05.1923

Дочь: Исмагилова (Гильфанова) Минур Минихановна

Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)

Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
день рождения отмечался 07.07
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гильфанов Галей Миниханович (Гильфанович)

Мать ребёнка: Шамсекамал (Солнце совершенства)

Место рождения: Татарская АССР, Мамадышский р-н, с. Нижняя Ошма Дата поступления на службу: __.__.1943 Воинское звание: красноармеец Наградной документ Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1925

Сын: Гильфанов Галей Миниханович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Ошма, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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