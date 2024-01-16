Колосов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Никита

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: ?

Мать: Улита Ивановна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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