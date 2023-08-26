Хадарин Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хадарин Егор Ильич
Рождение ребёнка
1967
Сын: Хадарин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Хадарина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадарина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Хадарина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хадарин Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Хадарина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадарина Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Хадарина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хадарин Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Хадарина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадарина Наталья
Смерть
Неизвестно