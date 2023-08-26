Хадарин Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадарин Григорий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хадарин Егор Ильич

Мать: Хадарина Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Хадарин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Хадарина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадарина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Хадарина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хадарин Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Хадарина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадарина Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Хадарина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хадарин Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Хадарина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадарина Наталья

Смерть
Неизвестно
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