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Варенов алексей иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

03.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Варенов Иван Семенович

Мать: не указана

Смерть
03.11.1943
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