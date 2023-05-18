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Кочуров Фотiй Степанов

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочуров Степан

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1841

Сын: Кочуров Сергiй Фотиев

Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.11.1843

Дочь: Екатерина Фотiева

Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1845

Сын: Кочуров Иван Фотиев

Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1851

Сын: Кочуров Кодрат Фотиев

Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Ксенiя Фотiева

Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Ижевского завода
Смерть
Неизвестно
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