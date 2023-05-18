Кочуров Фотiй Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочуров Степан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1841
Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
26.11.1843
Дочь: Екатерина Фотiева
Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
12.11.1845
Сын: Кочуров Иван Фотиев
Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
06.03.1851
Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Ксенiя Фотiева
Мать ребёнка: Климова Ирина Кузмина
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Ижевского завода
Смерть
Неизвестно