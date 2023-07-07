Землянкин Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянкин Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Землянкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Землянкин Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Землянкин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Землянкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянкина Анна Данилова

Смерть
Неизвестно