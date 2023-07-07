Землянкин Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Землянкин Игнатий Егорович
Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Землянкин Михаил Егорович
Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Землянкина Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землянкина Анна Данилова
Смерть
Неизвестно