Ершов Иоан Иерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ершов Ерофей Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1890
Дочь: Ершова Евдокия Иоанновна
Мать ребёнка: Ершова Василиса Стефановна
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: Ершова Елена Иоанновна
Мать ребёнка: Ершова Василиса Стефановна
Смерть
Неизвестно