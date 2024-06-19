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Ершов Иоан Иерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ершов Ерофей Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Василиса Стефановна

Рождение ребёнка
08.02.1890

Дочь: Ершова Евдокия Иоанновна

Мать ребёнка: Ершова Василиса Стефановна

Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: Ершова Елена Иоанновна

Мать ребёнка: Ершова Василиса Стефановна

Смерть
Неизвестно

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