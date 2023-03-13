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(Валявина) Матрена
(Валявина) Матрена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Женский
Отец
Валявинъ Хрисанфъ
1868 г.р.
Мать
Валявина (Гордѣева) Матрена
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Валявинъ Хрисанфъ
Мать:
Валявина Матрена
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