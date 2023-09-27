(Лыгун) Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1975
Отец: Лыгун Фёдор Федорович
Мать: Лыгун Людмила
Рождение ребёнка
03.08.1996
Сын: Лыгун Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Полынский Вячеслав
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.08.2005
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Хомяков Дмитрий
Развод
Неизвестно
Муж: Хомяков Дмитрий