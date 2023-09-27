(Лыгун) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лыгун) Наталья Фёдоровна

(Лыгун) Наталья Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1975

Отец: Лыгун Фёдор Федорович

Мать: Лыгун Людмила

Рождение ребёнка
03.08.1996

Сын: Лыгун Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Полынский Вячеслав

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.08.2005

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Хомяков Дмитрий

Развод
Неизвестно

Муж: Хомяков Дмитрий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close