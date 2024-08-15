Кунгурова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кунгуров Григорий Тарасович
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
Рождение ребёнка
08.08.1895
Дочь: Кунгурова Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Кунгурова Наталья Тарасова
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
Рождение ребёнка
19.12.1897
Дочь: Кунгурова Анастасия Тарасовна
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кунгурова Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кунгурова Анастасия Тарасова
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
Рождение ребёнка
13.05.1903
Сын: Кунгуров Георгий Тарасович
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
24.10.1905
Сын: Кунгуров Михаил Тарасович
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
05.08.1908
Сын: Кунгуров Александр Тарасович
Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич
Смерть
Неизвестно