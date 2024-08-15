Кунгурова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунгурова Параскева Ивановна

Кунгурова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кунгуров Григорий Тарасович

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.08.1895

Дочь: Кунгурова Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Кунгурова Наталья Тарасова

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.12.1897

Дочь: Кунгурова Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кунгурова Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кунгурова Анастасия Тарасова

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Кунгуров Георгий Тарасович

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
24.10.1905

Сын: Кунгуров Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
05.08.1908

Сын: Кунгуров Александр Тарасович

Отец ребёнка: Кунгуров Тарас Ерофеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.