Абросимов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1925
Сын: Абросимов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Осипчук Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Константин Константинович
Мать ребёнка: Осипчук Тамара Петровна
Смерть
Неизвестно