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Knieper Hermann Johann
Knieper Hermann Johann
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
1811
Пол
Мужской
Отец
Книпер Павел Яковлевич
1703 г.р.
Мать
Книпер (Alstadeus) Gertrude
1714 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Книпер Павел Яковлевич
Мать:
Книпер Gertrude
Смерть
1811
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