Knieper Hermann Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Knieper Hermann Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Книпер Павел Яковлевич

Мать: Книпер Gertrude

Смерть
1811
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