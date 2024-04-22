Зубарёва Варвара Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарёва Варвара Семёновна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Филатов Семён Гаврилович

Мать: Филатова Ульяна Ивановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарёв Иван Максимович

Отец ребёнка: Зубарёв Максим Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Зубарёв Максим Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубарёва Анна Максимовна

Отец ребёнка: Зубарёв Максим Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарёв Максим Тимофеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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