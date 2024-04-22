Зубарёва Варвара Семёновна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Филатов Семён Гаврилович
Мать: Филатова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубарёв Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Зубарёв Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарёва Анна Максимовна
Отец ребёнка: Зубарёв Максим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно