Чужикова Евдокия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.07.1811
Сын: Чужиков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Чужиков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 11.10.1814
Дочь: Чужикова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Чужиков Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно