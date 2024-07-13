Журавлев Петр Марарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлев Петр Марарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
29.12.1914

Сын: Журавлев Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильева

Смерть
Неизвестно

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