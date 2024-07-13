Журавлев Петр Марарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1914
Сын: Журавлев Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Журавлева Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно