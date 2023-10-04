Швалёв Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Швалёва Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швалёва Мария Николаевна
Мать ребёнка: Швалёва Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швалёв Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Швалёва Татьяна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно