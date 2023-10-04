Швалёв Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швалёв Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швалёв Илья Николаевич

Мать ребёнка: Швалёва Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швалёва Мария Николаевна

Мать ребёнка: Швалёва Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швалёв Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Швалёва Татьяна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швалёва Татьяна Афанасьевна

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