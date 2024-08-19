Zalpēteris ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zalpēteris ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Čehova (Zalpēteris) ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Dūrīte (Zalpētere) ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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