(Зуева) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1910
Отец: Зуев Павел Григорьевич
Мать: Зуева Ирина Афанасьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 21
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно