Устина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1819
Дочь: Федора Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Владимиров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1822
Сын: Силуян Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Владимиров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Владимиров
Смерть
Неизвестно