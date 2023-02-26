Устина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстина Иванова

Устина Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1819

Дочь: Федора Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Владимиров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1822

Сын: Силуян Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Владимиров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Владимиров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close