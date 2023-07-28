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Беховец Харитон Анисимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
Неизвестно