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Беховец Харитон Анисимович
Беховец Харитон Анисимович
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Место рождения
Кривая Лука
Дата рождения
1876
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
?
Мать:
?
Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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