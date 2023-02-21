Гаврилов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Новикова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Новикова Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Новикова Нина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Нина Ефимовна
Смерть
Около 1997