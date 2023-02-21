Гаврилов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Александр Алексеевич

Гаврилов Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Новикова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Новикова Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Новикова Нина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Нина Ефимовна

Смерть
Около 1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close