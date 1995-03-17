Новикова (Горковенко) Нина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Горковенко) Нина Ефимовна

Место рождения

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

20.05.1947

Дата смерти

17.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1947

Отец: Горковенко Ефим Иванович

Мать: Новикова Мария Даниловна

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Александр Алексеевич

Смерть
17.03.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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