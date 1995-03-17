Новикова (Горковенко) Нина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.05.1947
Дата смерти17.03.1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1947
Отец: Горковенко Ефим Иванович
Мать: Новикова Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Игорь Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область