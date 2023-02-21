Маркина Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1910
Сын: Маркин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Маркин Александр
Жданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Анна Александровна
Отец ребёнка: Маркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркина Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Маркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Маркин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Маркин Александр
Смерть
Неизвестно