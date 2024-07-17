Евдокия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти06.01.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Кондратий Архипович
Мать: Степанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Никифорович
Смерть
06.01.1833 ст.