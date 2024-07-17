Евдокия Кондратьевна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

06.01.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Кондратий Архипович

Мать: Степанида Васильевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Никифорович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Никифорович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.01.1833 ст.
Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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