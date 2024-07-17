Евдокия Петровна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Петр Никифорович

Мать: Евдокия Кондратьевна

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Агафонович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Буров Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Агафонович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бурова Просковья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Агафонович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1833

Сын: Буров Филипп Ильич

Отец ребёнка: Илья Агафонович

Сахариха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Умерла до 1840 года

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