Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Петр Никифорович
Мать: Евдокия Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Агафонович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Буров Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Агафонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бурова Просковья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Агафонович
Рождение ребёнка
10.10.1833
Сын: Буров Филипп Ильич
Отец ребёнка: Илья Агафонович
Смерть
Неизвестно
Умерла до 1840 года