Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халилов Музафар

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Музафарова) Махбубжамал

Отец ребёнка: Халилов Музафар

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Музафарова) Фахиза

Отец ребёнка: Халилов Музафар

Смерть
Неизвестно

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