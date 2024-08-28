Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халилов Музафар
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Музафарова) Махбубжамал
Отец ребёнка: Халилов Музафар
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Музафарова) Фахиза
Отец ребёнка: Халилов Музафар
Смерть
Неизвестно