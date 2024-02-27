Кузьменко Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1984

Сын: Кузьменко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кузьменко Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьменко Лидия Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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