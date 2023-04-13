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Карпенко Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Карпенко Иосиф Никитич

Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
21.05.1851

Дочь: Изотова Ефросинья Никитична

Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
21.05.1851

Дочь: Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
28.01.1854

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
04.11.1856

Дочь: Гончарова Матрона Никитична

Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
21.06.1862

Дочь: Василенко Мария Никитична

Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
04.08.1865

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Никита Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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