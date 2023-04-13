Карпенко Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
21.05.1851
Дочь: Изотова Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
21.05.1851
Дочь: Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
28.01.1854
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1856
Дочь: Гончарова Матрона Никитична
Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1862
Дочь: Василенко Мария Никитична
Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1865
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Карпенко Никита Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно