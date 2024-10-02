Geweiler Johann Conrad
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Geweiler Johann Conrad
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Geweiler) Anna Dorothea
Мать ребёнка: Geweiler (Lechner) Maria Agnes
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1744
Сын: Geweiler Johann Carl
Мать ребёнка: Geweiler (Lechner) Maria Agnes
Смерть
Неизвестно