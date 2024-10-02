Geweiler Johann Conrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGeweiler Johann Conrad

Geweiler Johann Conrad

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Geweiler Johann Conrad

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Geweiler) Anna Dorothea

Мать ребёнка: Geweiler (Lechner) Maria Agnes

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Geweiler (Lechner) Maria Agnes

Рождение ребёнка
03.07.1744

Сын: Geweiler Johann Carl

Мать ребёнка: Geweiler (Lechner) Maria Agnes

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.