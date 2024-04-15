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Гончаренко Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1880 ст.

Жена: Гончаренко Екатерина Давидовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.12.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Мелания Петровна Бугаец
Рождение ребёнка
27.09.1881 ст.

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.09.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Петровна Бугаец
Восприемник
12.10.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Григорьевич Демяненко
Восприемник
20.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Григорьевна Демяненко
Восприемник
21.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Петрович Бугаец
Восприемник
25.09.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Михайловна Иванова
Восприемник
19.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Архип Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.

Дочь: Белокур Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
02.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Петровна Бугаец
Рождение ребёнка
09.09.1890 ст.

Сын: Гончаренко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.01.1894 ст.

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
18.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Федорович Харченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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