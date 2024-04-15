Гончаренко Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.12.1880 ст.
Мелания Петровна Бугаец
Рождение ребёнка
27.09.1881 ст.
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна
Восприемник
22.09.1882 ст.
Ефросиния Петровна Бугаец
Восприемник
12.10.1882 ст.
Кузьма Григорьевич Демяненко
Восприемник
20.10.1884 ст.
Неонила Григорьевна Демяненко
Восприемник
21.03.1885 ст.
Яков Петрович Бугаец
Восприемник
25.09.1886 ст.
Харитина Михайловна Иванова
Восприемник
19.02.1887 ст.
Архип Григорьевич Демяненко
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.
Дочь: Белокур Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна
Восприемник
02.04.1890 ст.
Мария Петровна Бугаец
Рождение ребёнка
09.09.1890 ст.
Сын: Гончаренко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна
Рождение ребёнка
08.01.1894 ст.
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Гончаренко Екатерина Давидовна
Восприемник
18.09.1895 ст.
Иван Федорович Харченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно