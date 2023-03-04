Гагаринова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти01.03.1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Доминика Маркова
Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марья Маркова
Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Дарья Маркова
Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гагаринов Александр Маркович
Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1813 ст.