Гагаринова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

01.03.1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Доминика Маркова

Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марья Маркова

Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Дарья Маркова

Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гагаринов Александр Маркович

Отец ребёнка: Гагаринов Марко Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Марко Артёмович

Смерть
01.03.1813 ст.
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