Кожина (Балдыкова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кожина Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
30.08.1902
Дочь: Кожина Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: Кожина Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кожин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Кожина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
02.01.1910
Дочь: Кожина Афанасия Владимировна
Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
12.09.1913
Дочь: Кожина Вера Владимировна
Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович
Смерть
Неизвестно