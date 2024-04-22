Кожина (Балдыкова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Балдыкова) Мария Васильевна

Место рождения

Поломкин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломкин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кожина Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.08.1902

Дочь: Кожина Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: Кожина Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кожин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Кожина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.01.1910

Дочь: Кожина Афанасия Владимировна

Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: Кожина Вера Владимировна

Отец ребёнка: Кожин Владимир Егорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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