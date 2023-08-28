Евсюков Евлампий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюков Евлампий

Место рождения

село Долгуша Землянского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсюков Василий Евлампиев

Мать ребёнка: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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