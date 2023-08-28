Евсюков Евлампий
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсюков Василий Евлампиев
Мать ребёнка: не указана
Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно