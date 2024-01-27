Яковлев Григорий Егорович Младший
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1731
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1731
Отец: Яковлев Егор Иванович
Мать: не указана
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1745
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 1745 во 2-й ревизии записан в 14 лет. Отца уже нет и деда тоже. Видимо отец Егор Иванович Яковлев умер даже раньше деда Ивана Яковлева и воспитывался и записан был как ребенок деда и им воспитывался... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Григорьев Яковлев Лоскутов Loskutov Логин Григорьевич
Мать ребёнка: Екатерина
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Рождение ребёнка
1755
Сын: Яковлев Лоскутов Loskutov Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Екатерина
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Лукерья Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Василиса Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 32 года Григорий Егоров (по имени отца) - так записан в 3-й ревизии в 1763 году. Женат на Екатерине Куприяновой 35 лет. С ним записаны дети: Логан 15, Михаил 8, Лукерья 7, Агафья 5 и Василиса 1 год.
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 52 года в 4-й Ревизии 1782 года записан как Григорий Егорович Яковлев (по фамилии деда Ивана Яковлева, никаких упоминаний про фамилию Лоскутов нигде нет за 100 лет до этого). Сыновья Логан и Михаил ... Показать все
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 5-й ревизии 1795 записан как Григорий Егоров 64 лет с женой Екатериной Куприяновой (умерла в 1792 году). С ними дети Логан 47 лет с семьей. Михаил 40 лет с почему то записанной женой Марией Яковлево... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
1802
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены